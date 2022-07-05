Kadınlar bireysel flöre kategorisinde mücadele eden İrem Karamete, C Grubu maçlarında Fransız Morgane Patru'ya 5-4, İtalyan Erica Cipressa'ya 5-3 yenilmesine rağmen Cezayirli Chaima Nihal Guemmar'ı 5-0, Lübnanlı Rita Abou Jaoude'yi 5-4 mağlup ederek iki galibiyetle üst tura kaldı.

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, İrem Karamete, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

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