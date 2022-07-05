19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
Üye Girişi

19. Akdeniz Oyunları

05.07.2022 20:58
19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli eskrimci İrem Karamete, kadınlar bireysel flörede bronz madalya elde etti.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli eskrimci İrem Karamete, kadınlar bireysel flörede bronz madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, eskrim branşında madalyalar dağıtıldı.

Kadınlar bireysel flöre kategorisinde mücadele eden İrem Karamete, C Grubu maçlarında Fransız Morgane Patru'ya 5-4, İtalyan Erica Cipressa'ya 5-3 yenilmesine rağmen Cezayirli Chaima Nihal Guemmar'ı 5-0, Lübnanlı Rita Abou Jaoude'yi 5-4 mağlup ederek iki galibiyetle üst tura kaldı.

Son 16 turunda Portekizli Carolina Oliveira'yı 15-11, çeyrek finalde ise İtalyan Erica Cipressa'yı 15-11'le geçen İrem Karamete, yarı finale adını yazdırdı.

Bu turda İtalyan Olga Rachele Calıssi'ye 15-9 kaybeden milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler bireysel flöre kategorisinde yarışan milli sporcu Martino Minuto ise son 16 turunda elendi.

YORUMLAR
500
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda erkekler 100 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir altın madalya, Emre Sakçı gümüş madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda erkekler 100 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir altın madalya, Emre Sakçı gümüş madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Victoria Zeynep Güneş, kadınlar 200 metre kurbağalamada altın madalya elde etti. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Victoria Zeynep Güneş, kadınlar 200 metre kurbağalamada altın madalya elde etti.
Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, İrem Karamete, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:54 Beşiktaş, Wout Weghorst'u 1 sezonluk renklerine kattı!
19:58 Tahıl koridoru konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 hafta 10 gün içerisinde görüşmeleri yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız
19:52 Otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 28 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
19:29 Ahmet Davutoğlu 2023 seçimleri hakkında konuştu: Kolay olmayacak
19:21 Tartıştığı 2 kardeşini ve araya giren annesine kurşun yağdıran genç, intihar etti
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
16:36 Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 21:04:20. #1.13#
SON DAKİKA: 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement