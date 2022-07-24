19 Mayıs güreşlerinde başpehlivan Kenan Gör - Son Dakika
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19 Mayıs güreşlerinde başpehlivan Kenan Gör

24.07.2022 20:59
19 Mayıs güreşlerinde başpehlivan Kenan Gör

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen "4. Yaz Şenliği Karakucak Güreşleri"nde Kenan Gör başpehlivan oldu.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen "4. Yaz Şenliği Karakucak Güreşleri"nde Kenan Gör başpehlivan oldu.

1919 Engiz Spor Kulübü tarafından düzenlenen güreşlere 350 pehlivan katıldı. Kıran kırana geçen güreşler sonunda dereceye girenler protokol tarafından ödüllendirildi. 40 başpehlivanın katıldığı başpehlivanlık güreşlerinde finalde Kenan Gör ile Rıza Yıldırım karşılaştı. Rakibini tuş eden Kenan Gör, 4. Yaz Şenliği Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

19 Mayıs 1919 Engiz Spor Kulübü Başkanı Salih Yaman, "Kulübümüz miniklere spor sevgisi aşılayıp onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve ahlaklı sporcular yetiştirmektir. Kulübümüze gösterilen ilgiden son derece memnunuz. Bu vesileyle bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan tüm davetlilere, tüm sporcu velilerimize kısaca bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum"dedi.

Güreş ağalığına Ahmet Akgül, Murat Aydın, Mustafa Tosbatlıoğlu, Muhammet Çiçek ve Cihan Kuş katıldı. Kıyasıya geçen yarışı Ahmet Akgül tekrar kazandı. Engelli vatandaş Hazan Yazıcı'nın yaptığı çivi işlemeli Türk bayrağını Güreş Ağası Ahmet Akgül satın aldı. Güreşler büyük ilgi gördü. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Rıza Yıldırım , Ahmet Akgül, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19 Mayıs güreşlerinde başpehlivan Kenan Gör - Son Dakika

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