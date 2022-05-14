2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas Granfondo bisiklet yarışları - Son Dakika

2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas Granfondo bisiklet yarışları öncesinde yangınlar için halk sürüşü gerçekleştirildi.

Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı ve Muğla Karya Gençlik ve Spor Kulübü Organizasyonu'nda, Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle 14-15 Mayıs'ta "kısa" ve "uzun" parkur şeklinde gerçekleşecek bisiklet yarışı öncesinde Bodrum merkezinde geçen yıl Muğla bölgesinde çıkan yangınlar için halk sürüşü yapıldı.

Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlayan ve çeşitli tarihi alanları kapsayan sürüşe, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl ile çok sayıda bisikletli katıldı.

Tur sırasında Gümbet değirmenler mevkisinde mola sırasında fenalaşan bir bisikletliye etabı takip eden AKUT gönüllülerince müdahale edildi. Bisikletli tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Yarış Direktörü Ali Sonay, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanları yangınlara karşı bilinçlendirmek istediklerini belirterek, "Gerekli yerlere gerekli mesajı iletmek için bisikletliler olarak Muğla ilçelerinden vatandaşları Bodrum'a çağırıp bununla ilgili bir etkinlik gerçekleştirdik. Amacımız bu etkinliklerin daha da artması. Etkinliğe 200'e yakın bisikletli katıldı." diye konuştu.

Program, yarın yapılacak Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas Granfondo Yarışının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.