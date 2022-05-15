2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas GranFondo bisiklet yarışları başladı - Son Dakika
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2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas GranFondo bisiklet yarışları başladı

15.05.2022 11:43

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas GranFondo" bisiklet yarışları başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas GranFondo" bisiklet yarışları başladı.

Muğla Valiliği himayesinde Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin destekleriyle Muğla Karya Gençlik ve Spor Kulübünce düzenlenen yarışlara yaklaşık 600 bisikletli katıldı.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl'ün işaretiyle bisikletliler, Bodrum Limanı'ndan yarışa başladı.

Sporcular, 68 kilometrelik kısa ve 108 kilometrelik uzun parkurda pedal çevirecek.

Amatör bisikletçileri buluşturan organizasyon, ödül töreniyle sona erecek.

2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas GranFondo bisiklet yarışları başladı
2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas GranFondo bisiklet yarışları başladı
2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas GranFondo bisiklet yarışları başladı
2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas GranFondo bisiklet yarışları başladı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas GranFondo bisiklet yarışları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas GranFondo bisiklet yarışları başladı - Son Dakika
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