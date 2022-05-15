2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas GranFondo bisiklet yarışları tamamlandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde amatör bisikletçileri buluşturan "2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas GranFondo" yarışları sona erdi.
Bodrum Limanı'ndan başlayan yarışta katılımcılar, 68 ve 108 kilometrelik parkurlarda mücadele etti.
Muğla Valiliği himayesinde Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin desteğiyle Muğla Karya Gençlik ve Spor Kulübünce düzenlenen yarışların tamamlanmasının ardından, Bodrum Belediye Meydanı'nda ödül töreni düzenlendi.
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bisiklet sporuna verdiği desteklerinden dolayı Muğla Valisi Orhan Tavlı'ya teşekkür plaketi verdi.
Yaklaşık 600 bisikletlinin katıldığı organizasyonda, farklı kategorilerde dereceye girenlere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.
Törene, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka da katıldı.
Kaynak: AA
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