2022 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu heyecanı Kahramanmaraş'ta başlıyor

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından organize edilen Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk ayağı, 18-20 Şubat 2022 tarihlerinde Türkiye Voleybol Federasyonu ile Kahramanmaraş Belediyesi'nin işbirliğinde düzenlenecek.

2022 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 1. ayak karşılaşmalarına, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi ev sahipliği yapacak. Kadın ve erkek kategorilerinde toplamda 27 takımın mücadele edeceği organizasyona Türkiye, Belçika, Kanada, Fransa, İtalya, Litvanya, Polonya, Romanya, Rusya, İsviçre, Almanya, Macaristan, İran, Cebelitarık, Ukrayna ve Çekya'dan 99 sporcu katılacak.

Organizasyonda ülkemizi erkeklerde Sefa Urlu/Necmi Ayberk Güllük/Batuhan Kuru/Sacit Kurt (TUR1) ile Bahadır Utku Kesgin/Ahmet Can Tür/Dündar Yıldırım/Koray Baytemur (TUR2) takımları, kadınlarda ise Simge Yalçın/Merve Çelebi/Bahanur Gökalp/Sanem Baş (TUR1) takımı temsil edecek.

Final karşılaşmaları 20 Şubat Pazar günü

2022 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 1. ayak karşılaşmaları, 17 Şubat 2022 tarihinde oynanacak erkekler eleme turu mücadeleleri ile başlayacak. 2022 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 1. ayak karşılaşmaları, 20 Şubat pazar günü oynanacak finallerle sona erecek. - İSTANBUL