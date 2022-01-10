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2022 Dakar Rallisi - Son Dakika

2022 Dakar Rallisi

10.01.2022 16:14
2022 Dakar Rallisi

2022 Dakar Rallisi'nin 8. etabını, otomobil kategorisinde İsveçli Mattias Ekstrom, motosiklet sınıfında İngiliz Sam Sunderland kazandı.

2022 Dakar Rallisi'nin 8. etabını, otomobil kategorisinde İsveçli Mattias Ekstrom, motosiklet sınıfında İngiliz Sam Sunderland kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 44. Dakar Rallisi'nin 8. etabı, 395 kilometrelik Al Dawadimi-Wadi Ad Dawasir parkurunda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 43 dakika 21 saniyelik derecesiyle Audi takımından Ekstrom elde etti.

Genel sıralamada, Toyota'dan Katarlı Nasser Al-Attiyah, 27 saat 45 dakika 52 saniye ile liderliği sürdürdü.

Katarlı sürücü, yaşadığı teknik sorunlar ve lastik patlamasının ardından 11. sırada yer almasına rağmen genel klasmanda Fransız Sebastien Loeb'ün 37 dakika 58 saniye önünde liderliğini koruyor.

Motosiklette Sunderland kazandı ve liderliği geri aldı

Motosiklet kategorisi sekizinci etabını 3 saat 48 dakika 2 saniyede İngiliz Sam Sunderland kazanırken, genel klasmanda da yeniden liderliğe yükseldi.

İngiliz sürücüyü 2 dakika 53 saniye geriden Pablo Quintanilla takip ederken, Matthias Walkner 4 dakika 11 saniye geride üçüncü oldu.

Bu sonuçların ardından Sunderland, genel klasmanda 27 saat 38 dakika 42 saniye ile ilk sırada yer aldı.

12 etap sürecek organizasyon, 14 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.

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Suudi Arabistan, Sam Sunderland, Motosiklet, Otomobil, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 Dakar Rallisi - Son Dakika Spor


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