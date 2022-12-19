Dünya Kupası'nı kazanamayan Fransa'da Mbappe'nin Cumhurbaşkanı Macron'a hareketi gündem oldu - Son Dakika
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Dünya Kupası'nı kazanamayan Fransa'da Mbappe'nin Cumhurbaşkanı Macron'a hareketi gündem oldu

19.12.2022 10:36

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e yenilen Fransa'da futbolcular maç sonunda büyük üzüntü yaşadı. Hat-trick yapmasına rağmen ülkesine zaferi getiremeyen Kylian Mbappe'nin ise karşılaşmanın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı tavrı dünya gündemine oturdu. Kendisini teselli etmek isteyen Macron'un yüzüne bile bakmayan Mbappe'nin kaçarcasına ortamdan uzaklaşması dikkat çekti.

Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası finali nefes kesti. Normal süresi 2-2 uzamaların ise 3-3 bittiği mücadelede seri penaltı atışları sonunda Arjantin kupaya uzanan taraf oldu. Mağlubiyet sonrası büyük üzüntü yaşayan Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı hareketi ise büyük yankı uyandırdı.

MBAPPE, MACRON'UN YÜZÜNE BAKMADI

Karşılaşmayı tribünde izleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin kaybettiği final sonrası futbolcuları teselli etmek için sahaya girdi. Maça attığı 3 golle damga vuran Mbappe'nin yanına giden Macron, yıldız futbolcuya bir şeyler söyledi. Ancak Mbappe, Macron'un yüzüne dahi bakmadı.

YANINDAN UZAKLAŞTI

Umursamaz bir tavır takınan Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Mbappe, Macron'un yanından adeta kaçarak uzaklaştı. O anlar dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Mbappe'nin tavrı ve vücut dili Macron'un sahadaki varlığından memnun olmadığı şeklinde yorumlandı.

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Son Dakika Spor Dünya Kupası'nı kazanamayan Fransa'da Mbappe'nin Cumhurbaşkanı Macron'a hareketi gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nı kazanamayan Fransa'da Mbappe'nin Cumhurbaşkanı Macron'a hareketi gündem oldu - Son Dakika
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