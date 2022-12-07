Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'yu gördüğü hal eşini derinden sarstı: Çok üzgünüm - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'yu gördüğü hal eşini derinden sarstı: Çok üzgünüm

07.12.2022 16:44

2022 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Cristiano'nun yedek kalmasıyla ilgili imada bulunan ve bunu sosyal medyadan paylaşarak dillendiren Georgina Rodriguez, "Tebrikler Portekiz. Dünyanın en iyi futbolcunu 90 dakika boyunca izleyemedik. Ancak taraftarlar adını haykırmaktan vazgeçmedi" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda mücadelesini sürdüren Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez hayat arkadaşına destek mesajı verdi. Rodriguez, son oynanan ve 6-1'lik Portekiz zaferiyle sonuçlanan İsviçre maçında Ronaldo'nun süre almaması ile ilgili üzüntüsünü paylaştı.

"TADINI ÇIKARAMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Rodriguez, "90 dakika boyunca dünyanın en iyi oyuncusunun tadını çıkaramadığım için çok üzgünüm. Taraftarlar sürekli seni çağırıyor ve adını haykırıyor." paylaşımını yaparak sosyal medyada konuşuldu.

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HER MAÇA GİDİYOR

Georgina Rodriguez ve çocukları, Cristiano Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda da her maçta tribünde destekliyor. Turnuvanın başından beri Katar'da konaklayan ve sık sık paylaşımlar yapan Rodriguez, Portekiz'in İsviçre'yi 6-1 yendiği maçta da takımın en büyük destekçilerinden biri oldu.

YORUMLAR (1)
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Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'yu gördüğü hal eşini derinden sarstı: Çok üzgünüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'yu gördüğü hal eşini derinden sarstı: Çok üzgünüm - Son Dakika
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