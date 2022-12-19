Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'de kadroda yer alan her bir futbolcuya 1.3 milyon euro prim dağıtıldı - Son Dakika
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Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'de kadroda yer alan her bir futbolcuya 1.3 milyon euro prim dağıtıldı

19.12.2022 11:26

2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de her bir futbolcuya 1.3 milyon euro prim ödenecek. Arjantin Futbol Federasyonu'nun bu hamlesinde FIFA tarafından dünya şampiyonuna verilecek yaklaşık 41 milyon euroluk para ödülü de kullanılacak.

Dünya Kupası finalinde Fransa'yı mağlup eden Arjantin'de futbolcular çılgın bir primin sahibi oldu.

1.3 MİLYON EURO PRİM VERİLECEK

Katar'da Arjantin ile Fransa'yı karşı karşıya getiren Dünya Kupası finali nefes kesti. Seri penaltı atışları sonrası mutlu sona ulaşan Tangocular, 36 yıl sonra gelen zaferle hatırı sayılır bir prim kazandı. Arjantin Futbol Federasyonu, her bir futbolcuya 1.3 milyon euro prim verdi.

FIFA'DAN 41 MİLYON EURO

Arjantin Milli Takımı'nda prim dağıtılırken, FIFA'dan tarafından dünya şampiyonuna verilecek yaklaşık 41 milyon euroluk para ödülü de hesaba katılacak.

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SON DAKİKA: Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'de kadroda yer alan her bir futbolcuya 1.3 milyon euro prim dağıtıldı - Son Dakika
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