Dünya Kupası finalinde Fransa'yı mağlup eden Arjantin'de futbolcular çılgın bir primin sahibi oldu.
Katar'da Arjantin ile Fransa'yı karşı karşıya getiren Dünya Kupası finali nefes kesti. Seri penaltı atışları sonrası mutlu sona ulaşan Tangocular, 36 yıl sonra gelen zaferle hatırı sayılır bir prim kazandı. Arjantin Futbol Federasyonu, her bir futbolcuya 1.3 milyon euro prim verdi.
Arjantin Milli Takımı'nda prim dağıtılırken, FIFA'dan tarafından dünya şampiyonuna verilecek yaklaşık 41 milyon euroluk para ödülü de hesaba katılacak.
Son Dakika › Spor › Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'de kadroda yer alan her bir futbolcuya 1.3 milyon euro prim dağıtıldı - Son Dakika