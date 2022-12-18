Arjantin'in şampiyon olduğu Dünya Kupası'nda gol kralı Fransız yıldız oldu - Son Dakika
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Arjantin'in şampiyon olduğu Dünya Kupası'nda gol kralı Fransız yıldız oldu

18.12.2022 21:25
Arjantin'in şampiyon olduğu Dünya Kupası'nda gol kralı Fransız yıldız oldu

2022 FIFA Dünya Kupası'nın unutulmaz finalinde Fransa'yı penaltı atışlarında mağlup eden Arjantin, tarihinde 3. kez kupayı müzesine götürdü. Dünya Kupası'nda gol krallığı tacını giyen ise 8 golle Fransız yıldız Kylian Mbappe oldu.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda devler karşı karşıya geldi. Arjantin ile Fransa'nın kapışmasında kazanan penaltılarda belli oldu.

İLK YARI VE İKİNCİ YARIDA SENARYO BAMBAŞKA

Arjantin, Fransa'yı ilk yarım saatte perişan etti. 36'da skoru 2-0'a getiren Arjantin, son şampiyon Fransa'ya şut bile attırmadı. 23'te penaltıdan Messi perdeyi açtı, 36'da Di Maria skoru 2-0'a getirdi. Fransa, ilk yarıda iki değişiklik birden yapmak zorunda kaldı. Ancak bu hamle sonucu değiştirmedi. Mbappe, 80'de attığı penaltı golüyle Fransa'yı umutlandırdı. 81'de bir kez daha sahneye çıkan Mbappe, maçı uzatmaya gördü.

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UZATMALARDA DÜELLOYA GİRDİLER

Arjantin, 108. dakikada Messi'nin attığı golle 3-2 öne geçti. Mbappe, 117'de attığı penaltı golüyle karşılaşmayı penaltılara taşıdı.

ARJANTİN HATA YAPMADI

Penaltı atışlarında kazanan 4-2'lik skorla Arjantin oldu. Tangocular'ın 36 yıllık hasreti Katar'da bitti. Lionel Messi, turnuvayı 'Kral' olarak tamamlayamadı.

KRAL MBAPPE

Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nı 7 golle tamamladı. Ancak kral tacını giyemedi. Fransa'nın 23 yaşındaki yıldızı Mbappe, 2022 Dünya Kupası'nı 8 golle bitirdi. 2022 Dünya Kupası'nın gol kralı Mbappe, kupanın kazananı ise Messi oldu.

MARADONA'YI YAKALADILAR

Lionel Messi turnuvayı 7 gol ve 3 asistle tamamladı. Kylian Mbappe ise 8 gol, 2 asist yaptı. Öte yandan bir Dünya Kupası'nda 10 gole direkt etki eden oyuncu sayısı 3'e çıktı. Maradona, 5 gol 5 asistle zirvede tek başına bulunuyordu.

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Son Dakika Spor Arjantin'in şampiyon olduğu Dünya Kupası'nda gol kralı Fransız yıldız oldu - Son Dakika


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