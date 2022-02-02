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2022 Kadınlar Asya Kupası yarı finalleri D-Smart'ta - Son Dakika

2022 Kadınlar Asya Kupası yarı finalleri D-Smart'ta

02.02.2022 11:12
2022 Kadınlar Asya Kupası yarı finalleri D-Smart'ta

Smart, Asya futbolunun kadınlarda en önemli turnuvası olan Asya Kupası yarı finallerini canlı yayınlayacak.

D-Smart, Asya futbolunun kadınlarda en önemli turnuvası olan Asya Kupası yarı finallerini canlı yayınlayacak. Yarın günü oynanacak yarı final maçlarını U17 Kız Milli Takım Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ yorumlayacak.

Asya Şampiyonlar Ligi, AFC Cup, Dünya Kupası Asya Elemeleri gibi Asya'nın en büyük turnuvalarını izleyicileri ile buluşturan D-Smart, kadınlarda Asya'nın en önemli turnuvası Asya Kupası yarı finallerini perşembe günü ekrana getirecek. Güney Kore, Filipinler, Çin ve Japonya'nın final mücadelesi vereceği yarı final maçları saat 11.00 ve 17.00'de canlı yayınlarla sporseverlerle buluşacak.

Turnuvanın en önemli favorisi Avustralya'yı eleyerek iddiasını kanıtlayan Güney Kore ile Tayvan'ı penaltılarla eleyen Filipinler ilk yarı final maçında 11.00'de kozlarını paylaşırken, diğer yarı final mücadelesi iki iddialı ülke Çin ile Japonya arasında saat 17.00'de oynanacak.

U17 Kız Milli Takım Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ, iki mücadelede de yorumlarıyla maçlara renk katacak. - İSTANBUL

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Milli Takım Teknik Direktörü, Nazlı Ceylan, D Smart, Asya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2022 Kadınlar Asya Kupası yarı finalleri D-Smart'ta - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 2022 Kadınlar Asya Kupası yarı finalleri D-Smart'ta - Son Dakika
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