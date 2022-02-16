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2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika

2022 Pekin Kış Olimpiyatları

16.02.2022 17:05
2022 Pekin Kış Olimpiyatları

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 6 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 6 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların 12. gününde Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, serbest stil kayak, buz hokeyi ve kısa mesafe sürat pateninde madalya mücadeleleri yaşandı.

Alp disiplini erkekler slalomda Fransız Clement Noel, 1 dakika 44.09 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı. Avusturyalı Johannes Strolz ikinciliği, Norveçli Sebastian Foss-Solevaag üçüncülüğü elde etti.

Biatlon kadınlar 4x6 kilometre takım yarışında İsveç, 1 saat 11 dakika 03.9 saniyeyle podyumun zirvesine çıktı. Bu kategoride Rusya Olimpiyat Komitesi ikinci, Almanya üçüncü oldu.

Kayaklı koşu kadınlar takım sprint klasikte Almanya, 22.09.85'lik zamanıyla altın, İsveç gümüş, Rusya Olimpiyat Komitesi bronz madalyaya ulaştı. Erkekler takım sprint klasikte ise Norveç, 19.22.99'luk süresiyle altın, Finlandiya gümüş, Rusya Olimpiyat Komitesi bronz madalya kazandı.

Serbest stil kayak erkekler slopestyle finalinde ABD'li Alexander Hall, 90,01 puanla altın madalyaya uzandı. ABD'li Nicholas Goepper ikinci, İsveçli Jesper Tjader üçüncü sırayı aldı. Serbest stil kayak erkekler aerials finalinde ise Çinli Qi Guangpu, 129 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Ukraynalı Oleksandr Abramenko gümüş, Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Ilia Burov bronz madalyayı boynuna taktı.

Kadınlar buz hokeyi üçüncülük maçında Finlandiya, İsviçre'yi 4-0 yenerek bronz madalya aldı.

Kısa mesafe sürat pateni erkekler 5 bin metre takım finalinde Kanada, 6.41.257'lik zamanıyla altın madalya kazandı. Güney Kore gümüş, İtalya bronz madalya elde etti. Bu branşın kadınlar bin 500 metre finalinde ise Güney Koreli Choi Min-jeong, 2.17.789'luk süresiyle altın, İtalyan Arianna Fontana gümüş, Hollandalı Suzanne Schulting bronz madalyaya uzandı.

Norveç, madalya sıralamasında zirvede

Oyunların 12. günü sonunda 13 altın, 7 gümüş, 8 bronz madalyası bulunan Norveç, zirvedeki yerini korudu.

Genel klasmanda 10 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalyalı Almanya ikinci, 8 altın, 7 gümüş, 4 bronz madalyaya sahip ABD üçüncü sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika Spor


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