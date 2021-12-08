2024 Paris hedefleri değerlendirdi

Türkiye Atletizm Federasyonu Teknik Kurulu, olağan genel kurul sonrası ilk toplantısında 2024 Paris Olimpiyatları hedeflerini ele aldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TAF'ın yeni dönemde teknik kurulu Balgat'ta merkez ofisinde bir araya geldi.

TAF Başkanı Fatih Çintimar'ın başkanlığındaki toplantıda, yeni dönem öncesi görev dağılımı ve çalışma planı gözden geçirildi.

Başkan Çintimar, 2024 Paris Olimpiyatları yolunda yoğun bir çalışma takviminin kendilerini beklediğinin altını çizerek, görevdeki kurul üyelerine başarılar diledi.

Çintimar, "Hep birlikte koordinasyon içinde bu çalışmayı yürüteceğiz ve sonucunda meyvelerini de inşallah birlikte toplayacağız." dedi.

Federasyonun yeni teknik kurulunda yer alan isimler ve getirildikleri görevler şöyle:

Teknik Menajer Uğur Küçük, Atmalar Koordinatörü Orhan Yüzer, Atmalar Koordinatör Yardımcısı Tolga Kalebozan, Atlamalar Koordinatörü Hakan Beceren, Atlamalar Koordinatör Yardımcısı Burcu Yüksel, Atlamalar Koordinatör Yardımcısı Niyazi Gülhan, Mesafeler Koordinatörü Ramazan Kutlu, Mesafeler Koordinatör Yardımcısı Mehmet Gündem, Sprint Koordinatörü Şükrü Çaprazlı, Sprint Koordinatör Yardımcısı Nevin Yanıt Baltacı, Kadınlar Yürüyüş Koordinatörü Mustafa Akyavaş, Erkekler Yürüyüş Koordinatörü Mahmut Aluçluer, Erkekler Maraton Koordinatörü Ahmet Altun, Kadınlar Maraton Koordinatörü Elvan Abeylegesse Mulissa ve Kadınlar Maraton Koordinatör Yardımcısı Sabri Kara.