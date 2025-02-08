26. Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri Şavşat\'ta Yapıldı

Spor

ARTVİN'in Şavşat ilçesi Veliköy'de bu yıl 26'ncısı düzenlenen Kar Üstü Karakucak Güreşleri nefes kesti.

Şavşat ilçesi Veliköy köyünde, bu yıl 26'ncı Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri yapıldı. Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği ve Şavşat Belediyesi iş birliğinde düzenlenen organizasyona 11 kategoride 80 sporcu katıldı. Güreşlere Tokat'tan katılan Rıza Yıldırım, başpehlivan ünvanını aldı.

HABER-KAMERA: Nurbay USTA - Nusret DURUR/ ŞAVŞAT (Artvin)