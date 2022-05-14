3 Bant Bilardo Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

Milli sporcu Gülşen Degener, 3 Bant Bilardo Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belçika'da düzenlenen organizasyonda milli sporcu Gülşen Degener, çeyrek finalde karşılaştığı Çek rakibi Irena Michalkova'yı 30-26 yenerek yarı finale çıktı.

Milli sporcu Arzu Gök de çeyrek finale yükseldi. Arzu, çeyrek finalde Karina Jetten ile karşılaşacak.

3 Bant Bilardo Kadınlar Avrupa Şampiyonası, yarın yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek.