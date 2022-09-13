3 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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3 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi

13.09.2022 20:50
3 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Alanyaspor ve Adana Demirspor'u saha olayları, Ankaragücü'nü de çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Alanyaspor ve Adana Demirspor'u saha olayları, Ankaragücü'nü de çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

"1- CORENDON ALANYASPOR Kulübü'nün 09.09.2022 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 09.09.2022 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 10/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 12.09.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


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Kaynak: DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Adana Demirspor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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