3. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu Polatlı'da yapıldı - Son Dakika
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3. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu Polatlı'da yapıldı

29.05.2022 18:33
3. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu Polatlı'da yapıldı

Tarihte Frigler olarak bilinen uygarlığın başkenti Gordion'un UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması çalışmaları kapsamında düzenlenen 3. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yapıldı.

Tarihte Frigler olarak bilinen uygarlığın başkenti Gordion'un UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması çalışmaları kapsamında düzenlenen 3. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yapıldı.

Frig Kralı Midas'ın tümülüsünün önünden başlayan yarı maratona Almanya, Kenya ve İngiltere'den sporcuların da aralarına bulunduğu 660 atlet katıldı.

Etkinlik çerçevesinde, 21 kilometrelik yarı maraton ve 10 kilometre koşusu ile 124 metre minikler koşusu yapıldı.

10 kilometre koşusuna, Kaymakam Murat Bulacak, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya, Atletizm Federasyonu Başkan Yardımcısı Yasin Taş, eski atletler Veli Ballı, Zeki Öztürk ve Metin Değirmenci de katıldı.

Yarı maratonda, erkeklerde Bekirhan Kabadayı, kadınlarda Zühal Kaya, 10 kilometre koşusunda erkeklerde Kenyalı atlet Moses Too, kadınlarda da Meryem Kılınç Gündoğdu birinciliği elde etti.

Yarışları, Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tuğgeneral Sabahattin Türker, 58. Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet İbiş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ve Türkiye Kadınlar Konseyi Başkanı Zeren Ünal da takip etti.

Programda sanatçı Pınar Ayhan ve Kadın Farkındalık Korosu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Polatlı Belediyesi Seymenler Grubu konser verdi.

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Kaynak: AA

UNESCO Dünya Mirası, Polatlı, Frigler, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu Polatlı'da yapıldı - Son Dakika


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