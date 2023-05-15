Espanyol ile Barcelona, La Liga'nın 34. haftasında karşı karşıya geldi. Ezeli rakibini 4-2 yenen Barcelona, La Liga'da 3 yılın ardından şampiyonluğa ulaştı.
Karşılaşmanın ardından Barcelona'nın yıldızları sahanın ortasında ele ele tutuşarak şampiyonluğu kutlamaya başladı. Kümede kalma savaşı veren Espanyol taraftarları, bu manzarayı görünce sinirlerine hakim olamadı ve sahaya daldı.
Barcelona'nın yıldızları soyunma odasına kaçarken, güvenlik görevlilerinden kurtulan Espanyol taraftarları futbolcuları soyunma odasına kadar kovaladı. Polisin dahil olduğu olaylar güçlükle yatıştırıldı.
Olay anından görüntüler:
Son Dakika › Spor › 3 yıldır şampiyon olamayan Barcelona, şampiyonluğunu ilan ettikten sonra ezeli rakibinin sahasında kutlama yapmak isteyince ortalık karıştı - Son Dakika