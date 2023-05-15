3 yıldır şampiyon olamayan Barcelona, şampiyonluğunu ilan ettikten sonra ezeli rakibinin sahasında kutlama yapmak isteyince ortalık karıştı - Son Dakika
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3 yıldır şampiyon olamayan Barcelona, şampiyonluğunu ilan ettikten sonra ezeli rakibinin sahasında kutlama yapmak isteyince ortalık karıştı

15.05.2023 14:18

La Liga'nın 34. haftasında Barcelona, Espanyol'u 4-2 mağlup ederek 3 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Katalan devinin futbolcuları, ezeli rakibinin sahasında kutlama yapmak isteyince ortalık bir anda karıştı. Taraftarlar sahaya inerken Barcelona'nın yıldızları hemen soyunma odasına kaçtı.

Espanyol ile Barcelona, La Liga'nın 34. haftasında karşı karşıya geldi. Ezeli rakibini 4-2 yenen Barcelona, La Liga'da 3 yılın ardından şampiyonluğa ulaştı.

SEVİNÇ GÖSTERİSİ TARAFTARLARI ÇILDIRTTI

Karşılaşmanın ardından Barcelona'nın yıldızları sahanın ortasında ele ele tutuşarak şampiyonluğu kutlamaya başladı. Kümede kalma savaşı veren Espanyol taraftarları, bu manzarayı görünce sinirlerine hakim olamadı ve sahaya daldı.

POLİS, OLAYLARI GÜÇLÜKLE YATIŞTIRDI

Barcelona'nın yıldızları soyunma odasına kaçarken, güvenlik görevlilerinden kurtulan Espanyol taraftarları futbolcuları soyunma odasına kadar kovaladı. Polisin dahil olduğu olaylar güçlükle yatıştırıldı.

Olay anından görüntüler:

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Son Dakika Spor 3 yıldır şampiyon olamayan Barcelona, şampiyonluğunu ilan ettikten sonra ezeli rakibinin sahasında kutlama yapmak isteyince ortalık karıştı - Son Dakika


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