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47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi - Son Dakika

47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi

12.02.2022 20:16

Bundesliga'nın 22. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Bochum'a 4-2 mağlup oldu. Gollerin tamamını ilk yarı kalesinde gören Alman devi, 47 yıl sonra ilk kez ilk 45 dakikada 4 gol yedi.

Bayern Münih ile Bochum, Bundesliga'nın 22. haftasında karşı karşıya geldi. Vonovia Ruhrstadion'da oynanan mücadele tarihi bir skora sahne oldu. Maçta önde geçen Bayern Münih üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşmadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

BOCHUM'DAN GOL YAĞMURU

Baern Münih 9. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle öne geçti. 14. dakikada Bochum'u Antwi-Adjei öne geçirirken mücadelenin 38. dakikasından itibaren ev sahibi ekip adeta coştu. 38. dakikada penaltıdan Jürgen Locadia, 40. dakikada Cristian Gamboa ve 44. dakikada Gerrit Holtman ile Bochum ilk yarıyı 4-1 önde kapattı. 75. dakikada Robert Lewandowski'nin golü Bayern Münih'e yetmedi ve Bochum sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Dünya bu maçı konuşuyor! 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi

BAYERN MÜNIH İLKİ YAŞADI

Bayern Münih, 47 yıl sonra ilk bir maçın ilk yarısında kalesinde 4 gol gördü. Bochum'a karşı son 32 maçta 2. kez kaybeden Bayern Münih, 52 puanda kaldı.

Dünya bu maçı konuşuyor! 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
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Robert Lewandowski, Bayern Münih, Bundesliga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi - Son Dakika Spor


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