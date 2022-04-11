5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi düzenlenen toplantıya Bakan Kasapoğlu başkanlık etti - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi düzenlenen toplantıya Bakan Kasapoğlu başkanlık etti

11.04.2022 16:07
5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi düzenlenen toplantıya Bakan Kasapoğlu başkanlık etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Konya Valisi Vahdettin Özkan 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesinde Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı'nda bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Konya Valisi Vahdettin Özkan 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesinde Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı'nda bir araya geldi.

5. İslam Dayanışma Oyunları öncesinde düzenlenen Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı'na Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu başkanlık etti. Toplantıya Konya Valisi Özkan, Konya Büyükşehir Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya milletvekilleri, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy eşlik etti.

Oyunların bu yıl kültür ve medeniyetin merkezi Konya'da gerçekleşeceğinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Sporda başarı çıtasını Türkiye olarak her geçen gün daha da yukarılara taşımanın mutluluğu içerisindeyiz. Her branşta yeni yetenekleri keşfederken bir yandan da Türkiye'nin dört bir yanında birbirinden modern, rekabet üstünlüğü yüksek tesisleri inşa etmeye devam ediyoruz. Bununla birlikte spor turizmi Türkiye'nin önemli alanlarından biri. Hem kapasite hem de tecrübe ile yeni çalışmaya ev sahipliği yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Konya'nın önemli organizasyonlar için gerekli altyapı ve imkana sahip olduğunu belirten Kasapoğlu, "Konya bir dünya şehri. 2016 yılında İslam Dünya'sının 'Turizm Başkenti' olmuş ve bu çerçevede çok sayıda organizasyona ev sahipliği yaparak önemli tecrübe elde etmiştir. Gerek modern tesis altyapısı ile gerekse zengin kültürel birikimi ve değerleri ile her türlü imkanın olduğu şehrin Konya olduğunun altını çizmek istiyorum. Ağustos ayında oyunlara ev sahipliği yapacak olan Konya'nın tüm hazırlıkları sürdürülüyor. Mart ayında 47 ülkeden 70 delegenin katıldığı kafile başkanları toplantısı gerçekleştirildi. İslami Dayanışma Spor Federasyonu Denetleme ve Koordinasyon Komitesi Başkanı ve üyelerini Konya'da ağırladık. Tesisler ziyaret edildi ve çalışmalar gerçekleştirildi. 19 spor branşı, 1 geleneksel gösteri branşı ve 4 paraspor branşı olmak üzere 24 branşta oyunlar gerçekleşecek" ifadelerine yer verdi.

5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi çalışmaların başladığını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Oyunlar köyünden ulaşıma, güvenlikten bilişim altyapısına kadar tüm adımları birlikte atıyoruz. Organizasyonların en güçlü şekilde gerçekleşebilmesi adına gerek bilişim altyapısına yönelik çalışmalar, zamanlama gerekse skorlama ve canlı yayını da yerli çözüm ortakları ile en güçlü şekilde gerçekleşiyor. Sadece Konya'ya değil, İslam alemine yakışır bir organizasyonu gerçekleştireceğiz" dedi. - ANKARA

5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi düzenlenen toplantıya Bakan Kasapoğlu başkanlık etti

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Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, oyunlar, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi düzenlenen toplantıya Bakan Kasapoğlu başkanlık etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi düzenlenen toplantıya Bakan Kasapoğlu başkanlık etti - Son Dakika
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