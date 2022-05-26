500 pehlivan Kağıthane'de er meydanına çıkıyor - Son Dakika
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500 pehlivan Kağıthane'de er meydanına çıkıyor

26.05.2022 15:25
500 pehlivan Kağıthane'de er meydanına çıkıyor

Kağıthane Belediyesi tarafından bu yıl 29'uncusu gerçekleştirilecek yağlı güreş festivalinde, yurdun dört bir yanından gelen pehlivanlar güreşecek.

Kağıthane Belediyesi tarafından bu yıl 29'uncusu gerçekleştirilecek yağlı güreş festivalinde, yurdun dört bir yanından gelen pehlivanlar güreşecek.

Hasbahçe Güreş Sahası'nda 27 Mayıs Cuma günü saat 14.00'da başlayacak güreş festivalinde 41'i başpehlivan olmak üzere 500'e yakın pehlivan yer alacak. İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Şaban Yılmaz, Osman Aynur, Recep Kara gibi Türkiye'nin en başarılı başpehlivanlarının er meydanına çıkacağı festivale İstanbulluların yoğun katılımı bekleniyor.

"TÜM GÜREŞSEVERLERİ HASBAHÇE'YE DAVET EDİYORUZ"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ata sporlarını yaşatmaya kararlı olduklarını belirterek; "Cirit ve okçuluktan sonra bu hafta da yağlı güreş müsabakalarını gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da yağlı güreşi en güzel şekilde izleyebileceğiniz yer Hasbahçe'dir. Tüm güreşseverleri Hasbahçe'ye davet ediyoruz. Güreşseverler için ücretsiz otopark alanı, mescit, piknik ve yürüyüş alanları, sosyal tesis, lavabo her şey düşünüldü. Vatandaşlarımız Hasbahçe'de bütün gün keyifli vakit geçirecekler" dedi.


500 pehlivan Kağıthane'de er meydanına çıkıyor
500 pehlivan Kağıthane'de er meydanına çıkıyor
500 pehlivan Kağıthane'de er meydanına çıkıyor
500 pehlivan Kağıthane'de er meydanına çıkıyor
YORUMLAR
500
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Kaynak: DHA

Kağıthane, Mayıs, Güreş, Cuma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 500 pehlivan Kağıthane'de er meydanına çıkıyor - Son Dakika


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