GAZİANTEP - 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP - 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası

28.05.2022 20:31

Gaziantep'te süren 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda milli sporcular 6 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Gaziantep'te süren 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda milli sporcular 6 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun 4. gününde tatamiye çıkan milli karateciler, günü 7 madalyayla tamamladı.

Şampiyonanın sabahki bölümünde erkekler kumite 75 kiloda Erman Eltemur, kadın kumite 68 kiloda Eda Eltemur birincilik kürsüsüne çıktı.

Öğleden sonraki müsabakalarda ise kumitede Serap Özçelik Arapoğlu, Eray Şamdan ve Burak Uygur, ferdi katada ise Ali Sofuoğlu altın madalya elde etti.

Dilara Bozan da ferdi katada ikincilik elde etti.

Bu sonuçlarla milli sporcular günü 6 altın, 1 gümüş madalyayla tamamladı.

GAZİANTEP - 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası
GAZİANTEP - 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası
GAZİANTEP - 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası
GAZİANTEP - 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası
GAZİANTEP - 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası
GAZİANTEP - 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası
GAZİANTEP - 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası
GAZİANTEP - 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası
GAZİANTEP - 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası

YORUMLAR
500
GAZİANTEP - 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sürüyor GAZİANTEP - 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sürüyor 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, Gaziantep'te devam ediyor 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, Gaziantep'te devam ediyor
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor GAZİANTEP - 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 22:10:54. #1.11#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement