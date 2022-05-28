57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep'te sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep'te sürüyor

28.05.2022 12:18
57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep'te sürüyor

Gaziantep'te başlayan 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası müsabakaları devam ediyor.

Gaziantep'te başlayan 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası müsabakaları devam ediyor.

Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda milli sporcular 8 altın ve 2 bronz madalya için tatamiye çıkacak.

Ferdi katada Dilara Bozan ve Ali Sofuoğlu final heyecanı yaşarken, erkek takım katada Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş altın madalya için mücadele edecek.

Kumitede Serap Özçelik Arapoğlu, Eray Şamdan, Burak Uygur, Eda Eltemur ve Erman Eltemur gösterdikleri performansla finalde altın madalya için yarışacak.

84 kilodaki sporcu Murat Öz'de yine 3'üncülük için tatemide olacak.

Şampiyona 29 Mayıs'ta sona erecek.

YORUMLAR
500
Şahinbey'de 'Türk Mutfağı Haftası' kutlandı Şahinbey'de 'Türk Mutfağı Haftası' kutlandı 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası
Kaynak: AA

Altın Madalya, Gaziantep, Şahinbey, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep'te sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
12:20 Bakan Kurum'dan uygun fiyatlı konut projesi! Erdoğan, ağustos ayında açıklayacak
12:09 Mehmetçikler ormana saklanan terörist sığınağını buldu!
12:07 Bursa'da iş yerinde başından silahla vurulan adam hayatını kaybetti! Katil baba ifade verdi: Korkutmak için ateş etmiştim
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 12:24:04. #1.12#
SON DAKİKA: 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep'te sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement