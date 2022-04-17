Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda İstanbul etabı iptal edildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda İstanbul etabı iptal edildi

17.04.2022 09:37
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda İstanbul etabı iptal edildi

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun aynı zamanda final etabı olan İstanbul ayağı, yağışlı hava ve kaygan yollar nedeniyle iptal edildi.

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun aynı zamanda final etabı olan İstanbul ayağı, yağışlı hava ve kaygan yollar nedeniyle iptal edildi. Turun kazananı dünkü sonuçlar doğrultusunda Yeni Zelandalı sporcu Patrick Bevin oldu.

57.'si düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun final etabı olan İstanbul ayağı, yağışlı hava ve kaygan yollar nedeniyle iptal edildi. Yarışın 26. kilometresindeki Kuzguncuk rampasında yaşanan kaza nedeniyle sporcular, bu tür kazaların tekrar edilebileceğini ifade ederek, hakem heyetine yarışmak istemediklerini ifade etti. Komisyon bu konuyu görüştükten sonra yarışın iptal edilmesine karar verdi. Etabın kalanı yarış direktörü liderliğinde nötralize olarak devam etti. Turda alınan neticeler, yarış sonucunu etkilemezken, dünkü sonuçlar doğrultusunda liderlik tabloları geçerliliğini korudu. Bu doğrultuda Israel-Premier Tech'in Yeni Zelandalı sporcusu Patrick Bevin, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun kazanan ismi oldu. Takımlar klasmanında ise Equipo Kem Pharm, şampiyonluğa uzandı. Turda ikinci sırayı Alpecin-Fenix'ten Jay Tristan Vine elde ederken, üçüncü ise Drone Hopper-Androni Giocattoli ekibinden Eduardo Sepulveda oldu. Patrick Bevin turkuaz mayonun sahibi olurken, kırmızı mayo Noah Granigan, yeşil mayo Jasper Philipsen ve beyaz mayo Batuhan Özgür'ün oldu. - İSTANBUL

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda İstanbul etabı iptal edildi - Son Dakika


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