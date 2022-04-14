57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Manisa-Ayvalık etabı tamamlandı - Son Dakika

- 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Manisa- Ayvalık etabı tamamlandı

Ayvalık'ta "Tour of Türkiye" heyecanı

BALIKESİR - 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Manisa-Ayvalık etabı tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından "Tarihe ve Doğaya Saygı" temasıyla gerçekleştirilen; 14 ülkeden 25 takım ve 160 sporcunun pedal çevirdiği 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 5'inci etabı Ayvalık'ta tamamlandı.

Ayvalık'ın Altınova ve Küçükköy Mahallesinden ilçeye giriş yapan bisikletlilerin finişi ise Ayvalık Marina önünde gerçekleşti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile il ve ilçe daire amirlerinin karşıladığı turun 5. günü olan Manisa-Ayvalık etabını, Hollanda temsilcisi Team DSM'den Avustralyalı Sam Welsford kazanırken, ikinciliği Alpecin-Fenix'ten Belçikalı Jasper Hilipsen, üçüncülüğü ise Human Powered Health'tan Hollandalı Arvid de Kleijn elde etti.

Şampiyonada dereceye girenlere ödüllerini Balıkesir Valisi Hasan Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile protokol üyeleri takdim etti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, şampiyonanın yüzlerce ülkenin televizyon ekranlarında canlı olarak yayınlandığını hatırlatarak, "Böylesi bir etkinlikte Ayvalık'ın görünür olması ilçemizin tanıtımı açısından çok önemlidir. Bu anlamda böylesi dev bir etkinliğin gerçekleşmesinde emek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Şampiyonanın Ayvalık'taki finiş etabında hazır bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, coğrafyası ile eşsiz bir kent olan Ayvalık'tan böylesi önemli organizasyonun geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Dünya'nın gözünün şampiyonada olduğunu savunan Başkan Yılmaz, "Balıkesir'imizden, Edremit'imizden, Akçay'ımızdan geçecek olan bu şampiyonada sporcuları bu etapta karşılamak bizim içinde onur verici. Bu tür organizasyonlar sadece Balıkesir'imize değil, Türkiye'mize de çok şey katıyor. Geçtiği her güzergahta ciddi manada bir alt yapı ve reklam bırakıyor" diye konuştu.