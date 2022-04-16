57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Tekirdağ etabı tamamlandı - Son Dakika
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57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Tekirdağ etabı tamamlandı

16.04.2022 15:07
57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Tekirdağ etabı tamamlandı

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabı tamamlandı.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Gelibolu- Tekirdağ etabı tamamlandı.

"Tarihe ve Doğaya Saygı" temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 156 sporcunun mücadele ettiği 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabı olan Gelibolu - Tekirdağ etabı tamamlandı. Gelibolu'dan yarışa başlayan bisikletçiler, Şarköy üzerinden Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine ulaştı. İlçede bulunan sahil kesiminde kurulan alana gelen bisikletçiler, ardından finiş çizgisini geçti. - TEKİRDAĞ

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Tekirdağ etabı tamamlandı
57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Tekirdağ etabı tamamlandı
57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Tekirdağ etabı tamamlandı
57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Tekirdağ etabı tamamlandı

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Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabını Patrick Bevin kazandı Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabını Patrick Bevin kazandı 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 7. etap başladı 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 7. etap başladı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Tekirdağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Tekirdağ etabı tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Tekirdağ etabı tamamlandı - Son Dakika
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