57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Tekirdağ etabı tamamlandı - Son Dakika

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Gelibolu- Tekirdağ etabı tamamlandı.

"Tarihe ve Doğaya Saygı" temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 156 sporcunun mücadele ettiği 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabı olan Gelibolu - Tekirdağ etabı tamamlandı. Gelibolu'dan yarışa başlayan bisikletçiler, Şarköy üzerinden Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine ulaştı. İlçede bulunan sahil kesiminde kurulan alana gelen bisikletçiler, ardından finiş çizgisini geçti. - TEKİRDAĞ