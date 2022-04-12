57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Son Dakika
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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

12.04.2022 15:28
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) üçüncü etabını kazanarak genel klasman liderliğine yükselen Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Jasper Philipsen, iyi bir gün geçirdiğini söyledi.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) üçüncü etabını kazanarak genel klasman liderliğine yükselen Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Jasper Philipsen, iyi bir gün geçirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde 121,8 kilometrelik Çeşme- İzmir etabı geçildi.

Yaklaşık 2,5 saat süren yarışı ilk sırada tamamlayarak genel klasman liderliğini devralan Philipsen, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Turun yarınki 4. etabında tırmanış olacağını hatırlatan 24 yaşındaki Belçikalı bisikletçi, "Bugün yeterli hıza ulaştım ama genel klasman liderliğinde 1 gün kalabileceğim. Geçen seneye göre daha iyi durumdayım." diye konuştu.

Tour of Türkiye'nin sprinterler için çok iyi bir yarış olduğuna değinen Philipsen, "Türkiye'ye bu sene gelmeyi planlamamıştım. Çünkü klasikler ve diğer yarışlar vardı. Sonrasında Türkiye'de daha çok sprint etapları olduğunu bildiğim için şansım olduğunu düşünerek gelmeyi tercih ettim. İlk 2 gün sprintlerde başarılı olamadım. Bacaklarımda istediğim gücü yakalayamadım. Bu tip sprint etaplarında bacakların en iyi durumuna gelmesi çok önemli. O gün bugündü ve kazanabildim." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl en iyi sprinterin giydiği yeşil mayoyu kazanan Philipsen, bu yıl unvanını korumak istediğini, en büyük rakibinin de Avustralya'nın BikeExchange-Jayco takımından Avustralyalı bisikletçi Kaden Alexander Groves olabileceğini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Son Dakika


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