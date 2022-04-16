57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Son Dakika
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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

16.04.2022 15:38
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 7. etabını kazanarak genel klasman liderliğine yükselen Yeni Zelandalı Patrick Bevin, takım olarak planlarının işlediğini ve genel klasman liderliğini aldıklarını söyledi.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 7. etabını kazanarak genel klasman liderliğine yükselen Yeni Zelandalı Patrick Bevin, takım olarak planlarının işlediğini ve genel klasman liderliğini aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun 7. gününde 135,3 kilometrelik Gelibolu- Tekirdağ etabı geçildi. Bitiş çizgisini ilk sırada geçerek genel klasmanda liderliğe yükselen Israel-Premier Tech takımından Yeni Zelandalı Patrick Bevin, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son 30 kilometreyi 3 kişilik kaçış gurubuyla bitiren Bevin, "Kaçış grubundayken en çok çalışmayı ve işi ben yaptım. Onlar sprint bekliyordu ancak son 700 metrede sprinte bırakmadan çok erken bir atağa çıkarak etabı rahatlıkla aldım." dedi.

Fransa'da düzenlenen turda kaza geçirdiğini aktaran 31 yaşındaki bisikletçi, "Şubat ayı başında Fransa'da kaza geçirdim ve kemiğimi kırdım. Zor günler geçirdim. Uzun süre sakat kaldım ve formumu kaybettim. Buradaki yarış için yeniden antrenmanlarımı gerçekleştirdim. Buraya genel klasman adayı olarak geldim. Kraliçe etap olan Spil'de hayal kırıklığına uğradık ve zaman kaybettik. Takım olarak sonuna kadar mücadele etmeye karar vermiştik. Zamanı kapatacaktık ve bugün her şey yolunda gitti." diye konuştu.

Bevin, Gelibolu-Tekirdağ etabına büyük bir zaman farkıyla başladığını anlatarak, "Etap öncesi zaman farkı çok büyük gibi gözüküyordu. Bir takım bonuslar kazanarak bu farkı kapatmak mümkün değildi. O yüzden daha sert bir darbe yapmamız gerekiyordu. Bugünkü planımız da ikinci tırmanışın başında atak yaparak daha büyük bir zaman farkı yakalayarak öne geçmekti. Bu planımızı da başardık." ifadelerini kullandı.

Edremit- Eceabat etabının Anzaklar için önemine değinen Patrick Bevin, "Dünkü etap çok anlamlıydı. Avrupa'daki hiçbir yarışta tarihi önem taşıyan böyle bir etap yok. Türkiye'de böyle bir etapta hem yarıştık hem de manevi duyguları yaşadık. Bunun için de burada yarışmaktan dolayı çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

"Tur daha bitmedi"

Son etap öncesi genel klasman liderliğini alan Yeni Zelandalı bisikletçi, İstanbul'da şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyledi.

"Tur daha bitmedi." diyen Bevin, "Henüz bir etap daha var. Son etapta da bir şeyler olabilir. Onun için şampiyonluk tamamen cepte değil. Takım halinde çok dikkatli olacağız. Gerekli tüm önlemleri alarak herhangi kötü bir sürpriz olmaması için dikkatli davranacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Turun genel parkur profilini değerlendiren tecrübeli bisikletçi, "Bugünkü etap çok büyük bir tırmanış olmamasına rağmen sürekli iniş ve çıkış gösteren, değişken eğimlere sahip olmasından dolayı zorlayıcıydı. En zevk aldığım ise Edremit-Eceabat etabıydı. Hem de manevi öneminden dolayı dünkü etap benim için en keyif verici ve en anlamlı etaptı." ifadelerini kullandı.

Bevin, yakın zamanda Çanakkale'ye gelerek şehitlikleri ve atalarının mezarlarını ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabını Yeni Zelandalı sporcu kazandı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabını Yeni Zelandalı sporcu kazandı 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Tekirdağ etabı tamamlandı 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Tekirdağ etabı tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Tekirdağ, Türkiye, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Son Dakika
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