57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 6. etap başladı - Son Dakika
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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 6. etap başladı

15.04.2022 10:06
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 6. etap başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) altıncı gününde Edremit-Eceabat etabında mücadele başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) altıncı gününde Edremit- Eceabat etabında mücadele başladı.

Termal su ve dağ turizmi seçenekleri sunan Edremit'in Akçay Mahallesi'ndeki Sarıkız Heykeli önünden startı verilen 6. etapta bisikletçiler, ilk sağa dönüşlerini Turgut Reis Caddesi'nden yaparak, Cumhuriyet Bulvarı'ndan sola dönecek ve Anayol'a çıkacak. Işıklı kavşaklardan geçecek sporcular, 5,8. kilometrede zeytinyağı ve temiz havasıyla ünlü Altınoluk'u selamlayacak.

Işıklı kavşaklar sonrası 21,7. kilometrede Çanakkale il sınırına girecek bisikletçiler, Ayvacık'tan Ezine'ye doğru ilerleyecek ve daha sonra 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Avrupa kıtasında yollarına devam edip Gelibolu'ya ulaşacak.

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun heyecan verici etabına ulaşacak sporcular, 149. kilometrede 2 bin 23 metre orta açıklıkla dünyanın en uzun orta açıklığına sahip asma köprüsü olan Çanakkale Köprüsü'nün manzarasında yarış heyecanını yaşayacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Mehmetçik'e Saygı Anıtı'ndan ilerleyecek bisikletçiler, 6. etabı 57. Piyade Alay Şehitliği'nde tamamlayacak.

Turda, dördüncü etabı kazanarak genel klasman liderliğine yükselen İtalya'nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda, turkuaz mayoyu giyiyor.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun startını verdiği yarışa 25 takımdan 157 bisikletçi katılıyor.

204,6 kilometrelik Edremit-Eceabat etabının saat 14.30 sularında sona ermesi bekleniyor.

YORUMLAR
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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 'Tour of Türkiye'nin dünyada rahatlıkla ilk 10'a girebileceğini düşünüyorum' 'Tour of Türkiye'nin dünyada rahatlıkla ilk 10'a girebileceğini düşünüyorum'

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Bisiklet, Edremit, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 6. etap başladı - Son Dakika


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