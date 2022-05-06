629. Geyikkoşan Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Ünal Karaman başpehlivan - Son Dakika

Samsun'un Alaçam ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen "629. Geyikkoşan Yağlı Pehlivan Güreşleri" 3 yıl aradan sonra yapıldı. Güreşlerde başpehlivanlığı Ünal Karaman kazandı.

Alaçam Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel Hıdırellez Şenlikleri 629. Geyikkoşan Yağlı Pehlivan Güreşleri, 450 güreşçinin katılımı ile yapıldı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen pehlivanlar kıyasıya mücadele etti. 20 başpehlivanın katıldığı ve kıran kırana geçen başpehlivanlık müsabakaları sonunda Ünal Karaman ile Abdullah Güngör finalde karşılaştı. Rakibini yenen Ünal Karaman, başpehlivan oldu. - SAMSUN