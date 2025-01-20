76ers, Bucks'a Yenildi - Son Dakika
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76ers, Bucks'a Yenildi

Adem Bona'nın 10 sayıyla oynadığı maçta 76ers, Bucks'a 123-109 mağlup oldu.

20.01.2025 10:47
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu Adem Bona'nın 10 sayı attığı maçta Milwaukee Bucks'a 123-109 yenildi.

NBA'de 7 maç yapıldı. Bucks'a konuk olan Philadelphia 76ers'ta ilk kez ilk 5'te yer alan Adem Bona, yaklaşık 24 dakika süre aldığı mücadeleyi 10 sayı, 6 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokla tamamladı.

Üst üste 6 olmak üzere 26. mağlubiyetini yaşayan 76ers'ta Tyrese Maxey 37 ve Kelly Oubre Jr 19 sayı kaydetti.

Art arda 4, bu sezon 24. galibiyetini alan Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 15 ribaunt, 6 asist ve Damian Lillard 25 sayı, 5 ribaunt, 4 asistle oynadı.

Harden, NBA tarihinin en skorer 14. oyuncusu oldu

Los Angeles Clippers, sahasında Los Angeles Lakers'ı 116-102 mağlup ederek peş peşe 4, bu sezon 24. galibiyetine ulaştı.

Clippers'ta Norman Powell 22 sayı, 4 ribaunt, James Harden 21 sayı, 12 asist ve Ivica Zubac 21 sayı, 19 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Kariyerinde 26 bin 721 sayıya ulaşan Harden, Oscar Robertson'ı (26 bin 710) geride bırakarak NBA tarihinin normal sezonlardaki en skorer 14. oyuncusu oldu.

Lakers'ta ise LeBron James'in 25 sayı, 11 asist ve Rui Hachimura'nın 19 sayı, 7 ribauntluk performansları sezonun 18. mağlubiyetini önleyemedi.

Sonuçlar

Miami Heat- San Antonio Spurs: 128-107

Orlando Magic- Denver Nuggets: 100-113

Oklahoma City Thunder- Brooklyn Nets: 127-101

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 123-109

Sacramento Kings- Washington Wizards: 123-100

Portland Trail Blazers- Chicago Bulls: 113-102

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 116-102

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 76ers, Bucks'a Yenildi - Son Dakika

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