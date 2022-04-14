77 yaşındaki Murat Altun'un spor azmi, bir oda dolusu madalyası var - Son Dakika
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77 yaşındaki Murat Altun'un spor azmi, bir oda dolusu madalyası var

14.04.2022 10:56

- 77 yaşındaki Murat Altun'un spor azmi, bir oda dolusu madalyası var İlerleyen yaşına rağmen her gün 15 kilometre yol koşuyor Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Murat Altun, spor azmiyle günde 15 kilometre koşarak gençlere taş çıkartıyor.

- 77 yaşındaki Murat Altun'un spor azmi, bir oda dolusu madalyası var

İlerleyen yaşına rağmen her gün 15 kilometre yol koşuyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Murat Altun, spor azmiyle günde 15 kilometre koşarak gençlere taş çıkartıyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Murat Altun, doktorların spor yapmazsa hasta olacağını söylemesi üzerine her gün koşmaya başladı. Günde 15 kilometre koşmayı ihmal etmeyen 15 torun sahibi Altun, Türkiye'nin bir çok ilinde düzenlenen maratonlara katılarak 200'e yakın madalya ve çok sayıda kupa biriktirdi. Azmiyle adeta gençlere taş çıkaran Altun, koşmadığı zamanlarda bacaklarının ağrıdığını söylüyor.

Koşmaktan lezzet aldığını ifade eden Murat Altun, "Günde 10-15 kilometre koşuyorum. Koşmazsam rahat etmem. Gençlere örnek olması için tavsiye ediyorum. Sağlığım ve ömrüm yerinde olana kadar koşacağım" dedi.

"Türkiye'nin her yerinden madalya aldım"

21 kilometrelik uzun maratonlara katıldığını söyleyen 77'lik sporcu Altun, "5-6 defa Tarsus'a, 3 defa İzmir'e ve 5-6 defa Antalya'ya gittim. Türkiye'nin her yerinden madalya aldım. 21 kilometre koşarak 20 kişi arasında birinci oldum. İzmir'de Balkan şampiyonu oldum. Yazları mutlaka memleketim Ardahan'a temiz hava alıp koşmak için giderim. Allah ne vermişse yiyorum. Sigara içmiyorum. Sabah erkenden koşuyorum ve güzel hava alıyorum. Hiç boş kalmadım" diye konuştu.

Altun, gençlere de sigara ve alkolden uzak durmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 77 yaşındaki Murat Altun'un spor azmi, bir oda dolusu madalyası var - Son Dakika


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