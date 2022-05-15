9. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu - Son Dakika
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9. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

15.05.2022 23:59
9. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı finalde Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek kazandı.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı finalde Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek kazandı.

Ilıca Stadı'nda gerçekleştirilen güreşlere, 70'i başpehlivan 1170 güreşçi katıldı. Türk bayrağı taşıyan başpehlivanlar, er meydanını dolaşarak güreşseverleri selamladı. Açılış seremonisi ve kura çekiminin ardından başlayan güreşler, çekişmeli geçti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, geleneksel hale getirilen yağlı güreşleri, salgın ve orman yangınlarının ardından iki yıl sonra yeniden düzenlediklerini söyledi.

Başpehlivanlık için finalde Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübünden Cengizhan Şimşek ile aynı kulüpten Mustafa Taş karşı karşıya geldi.

Final müsabakasını kazanan Cengizhan Şimşek, 9. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Yağlı güreşlerde üçüncülüğü Fatih Atlı ve Osman Aynur elde etti. Başaltı kategorisinde ise finalde Hasan Güzeller'i yenen Mustafa Arslan birinci oldu.

Güreşlerde, büyük ortada Hüseyin Soğukoğlu, küçük orta büyük boyda Ahmet Hanyıldız, küçük orta küçük boyda Burak Bozkurt, deste büyük boyda İlker Durmuş, deste orta boyda Ömer Bulut, deste küçük boyda Ramazan Efe Boztaş, ayakta Ahmet Can Akça, teşvik-1'de Muhammet Mustafa Kalyon, teşvik-2'de Seyfettin Bulut, minik-1'de Yusuf Ülker ve minik-2'de Mustafa Yanmaz birinciliği elde eden isimler oldu.

Dereceye giren güreşçilere kupa ve madalyalarını Belediye Başkanı Sözen ile güreş ağası Hasan Özden verdi.

Başpehlivanlığı kazanan Cengizhan Şimşek, çok mutlu olduğunu, aynı başarıyı Kırkpınar'da da göstermek istediğini söyledi.

9. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu
9. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu
9. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu
9. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu
9. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

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Yağlı Pehlivan Güreşleri, Türk Bayrağı, Mustafa Taş, Manavgat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 9. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu - Son Dakika


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