A. Efes, Panathinaikos\'u Geçti

THY Euroleague play-off 4. maçında A. Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştığı Yunan ekibi Panathinaikos'u 85-82'lik skorla mağlup etti ve seriyi 2-2'ye getirdi. Serinin 5. maçı pazartesi günü Yunanistan'da oynanacak.

Hakemler: Miguel Angel Perez, Juan Carlos Garcia, Arturas Sukys

A. Efes: Shane Larkin 9, Jordan Nwora, Elijah Bryant 19, Rolands Smits 15, Darius Thompson 9, Perry Dozier Jr. 4, Vincent Poirier 3, Doğuş Özdemiroğlu, Ercan Osmani 14, Dan Oturu 6, Erkan Yılmaz 6, Derek Willis

Başantrenör: Luca Banchi

Panathinaikos: Lorenzo Brown, Kostas Sloukas 14, Cedi Osman 22, Jerian Grant 3, Kendrick Nunn 12, Wenyen Gabriel, Juancho Hernangomez 15, Konstantinos Mitoglou 7, Ömer Yurtseven 9

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 21-18 (A. Efes lehine)

Devre: 38-33 (A. Efes lehine)

3.Periyot: 60-59 (A. Efes lehine)

5 faulle çıkanlar: Vincent Poirier (A. Efes), Konstantinos Mitoglou (Panathinaikos) - İSTANBUL