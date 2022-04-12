A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü, 14 Nisan'da açıklanacak - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü, 14 Nisan'da açıklanacak

12.04.2022 14:41
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü, 14 Nisan'da açıklanacak

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörünün 14 Nisan Perşembe günü açıklanacağını duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörünün 14 Nisan Perşembe günü açıklanacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "A Milli Erkek Takımı'mızın yeni başantrenörünün açıklanacağı imza töreni, 14 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecektir." ifadesi kullanıldı.

A Milli Takım'da 2020'de göreve getirilen başantrenör Orhun Ene ile 4 Nisan'da yollar ayrılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü, 14 Nisan'da açıklanacak - Son Dakika


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