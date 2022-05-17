A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika
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A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı

17.05.2022 10:09
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 19. Akdeniz Oyunları öncesi ilk hazırlık kampının kadrosu duyuruldu.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 19. Akdeniz Oyunları öncesi ilk hazırlık kampının kadrosu duyuruldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Erkek Takımı'nın 1-10 Haziran tarihlerinde Bursa'da gerçekleştireceği ilk hazırlık kampının kadrosu belli oldu.

Başantrenör Okan Halay yönetimindeki milli takımın kampına davet edilen sporcular şöyle:

"Samet Kamberoğlu (Beykoz Belediyespor), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş), Yaşar Erdem Ateş (Mamak Belediyespor), Sedat Yıldırım (Eskişehir Ormanspor), Ali Emre Babacan (Antalyaspor), Halil İbrahim Öztürk (HC Ohrid), Genco İlanç (Beşiktaş), Gökay Bilim (Beşiktaş), Salih Uludağ (Beykoz Belediyespor) Ozan Erdoğan (Beykoz Belediyespor), Can Çelebi (Spor Toto), Durmuş Ali Tınkır (Spor Toto), Ömür Pehlivan (Beykoz Belediyespor), Doğukan Sarısoy (Seyhan Belediyespor), Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş), Doğukan Keser (Beşiktaş), Tolga Durmaz (TUS Vinnhorst), İlkan Keleşoğlu (Beykoz Belediyespor), Alper Aydın (Beykoz Belediyespor), Coşkun Göktepe (Spor Toto), Enis Yatkın (Beşiktaş), Hüseyin Bereket (Nilüfer Belediyespor)."

19. Akdeniz Oyunları, Cezayir'in Oran kentinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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Antalyasporlu Ali Emre, milli takımda Antalyasporlu Ali Emre, milli takımda

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika


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