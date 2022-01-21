A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Kıbrıs Rum Kesimi ile karşılaşacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 1. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ile karşı karşıya gelecek.
Kıbrıs Rum Kesimi'nde Eleftheria Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak.
Karşılaşmada Slovakya'dan hakemler Michal Badura ve Jaroslav Ondogrecula görev yapacak.
Milli takım, İstanbul'da oynanan turun ilk maçını 35-28 kazanmıştı.
Eşleşmede turu geçen takım, ikinci eleme gruplarında mücadele edecek.
Kaynak: AA
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