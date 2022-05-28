A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü

28.05.2022 19:29

- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Faroe Adaları ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Faroe Adaları ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 4 Haziran'da Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Sabah ilk antrenmanını yapan milliler, akşam antrenmanı ise basına açık olarak gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde ilk bölümü 1 numaralı sahada yapılan antrenman, ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı. Milliler daha sonra zemini yenilenen 4 numaralı sahaya geçti. Kuntz, savunma ve hücum futbolcuları bu bölümde ayırdı. İki grup farklı yarı sahalarda savunma ve hücum organizasyonları üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Milli takımda izinli olan Cengiz Ünder ve Orkun Kökçü akşam antrenmanında yer almadı.

Antrenmanı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop da izledi.

A Milli Futbol Takımı yarın gerçekleştireceği çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü

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A Millî Takım, Faroe Adaları maçının hazırlıklarına başladı A Millî Takım, Faroe Adaları maçının hazırlıklarına başladı A Milli Kadın Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı A Milli Kadın Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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