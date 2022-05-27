Stefan Kuntz: "Her oyuncu için milli takım kapısı açık" -3- - Son Dakika
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Stefan Kuntz: "Her oyuncu için milli takım kapısı açık" -3-

27.05.2022 15:30

- Stefan Kuntz: "Her oyuncu için milli takım kapısı açık" A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz: "Kadroda bulunan oyuncular ülkelerinin en iyileri" A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz, kadroda yer almayan oyuncular için milli takım kapısının kapanmadığını ifade etti.

- Stefan Kuntz: "Her oyuncu için milli takım kapısı açık"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz:

"Kadroda bulunan oyuncular ülkelerinin en iyileri"

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz, kadroda yer almayan oyuncular için milli takım kapısının kapanmadığını ifade etti. Alman teknik adam, ayrıca kadroda bulunan futbolcuların da ülkelerinin en iyi isimleri olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Kuntz, Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor, Avrupa'da mücadele edecek olan Fenerbahçe, Konyaspor, Başakşehir ile bir üst lige yükselen takımları tebrik ederek sözlerine başladı.

"Oyuncularımızın adapte olması kolay olmayacak"

Milli takımın son durumu ile ilgili bilgiler veren Kuntz, "Şu anda 2024 Avrupa Şampiyonası sayfasını açmış durumdayız. Önümüzde 4 tane arka arkaya oynanacak maçımız var. Tüm maçları kazanma hedefimizi, konsantrasyonla odaklanıp yaklaşacağız. Bizi karmaşık bir süreç bekliyor. Bu süreç içerisinde de Uluslar Ligi sürecinde Avrupa Kupası'na katılmak mümkün oluyor. Uzun bir sezonun ardından oyuncularımızın adapte olması kolay olmayacak. Avrupa'da şu anda maçlara çıkmak zorunda olan oyuncular, ülkelerinin en iyi oyuncuları. Tatil yapmak için yeterince vaktimiz olacak. Kasım'da 4 hafta bir tatilimiz var, Dünya Kupası sırasında. Biz de bu fikirle maçlara hazırlanacağız. Yusuf, Abdülkadir, Ersin, Abdülkerim ve Umut Bozok... Bunlar sakat listesinde bulunuyor. Bunun dışında Ferdi aramıza katıldı. Kendisiyle birlikte çalışacağımız için memnuniyet duyuyorum. Burak Yılmaz milli takımı bıraktıktan sonra yeni bir hiyerarşi kazandı takımımız. Hakan ve Enes Ünal gibi oyuncuların burada olması ve kampımızın birinci gününden itibaren bu fırsattan faydalanıp yeni takım inşa etme ruhunu kullanmalılar. Bu 4 maçı hem başarılı hem de 2024 eleme turları için, yeni nitelikler kazanmak için kullanacağız. Bazı mevkilerde çok iyi olduğunu gördüğümüz oyuncular vardı. Önümüzdeki 4 maç için daha genç oyunculara, potansiyellerine bakacağız. Kasımpaşalı Eren var. Serhat, Doğan ve Tiago Çukur var. Çukur, 21 yaş altı takım antrenörünün söylediğine göre en hızlı ilerlemeyi o kaydetmiş. Watford ile onun potansiyelini görüştüm. Sportif direktör ve antrenörler, Watford'da onu bu maçlar için takımlarına dahil etmenin mantıklı olduğunu düşündüler. Bu bizi bekleyen 4 maç içerisine Tiago'yu dahil etmek onu zorlamayacaktır. Salih Özcan da bir başarı hikayesi. İtalya maçında aramızdaydı. Birkaç gün önce Dortmund ile sözleşme imzaladı. Almanya'da Schalke'yi ziyaret ettim ve Mehmetcan Aydın'ın durumunu görüştüm. Kendisi sakatlık geçirdiği için milli takıma katılamadı, teşekkür etti. Zeki Amdouni ile iletişime geçtik. Kendisi İsviçre 21 Yaş Altı Milli Takım defterini kapatmak istediğini ifade etti. Ancak A Milli Takım antrenörü, İsviçre Milli Takımı'na davet etti. Bir de Turgay Gemicibaşı var, onu da izlemeye devam edeceğiz. Yunus Akgün'ü Kasımpaşa maçında izledim. Her pozisyonda, her sahnede topu istediğini ve vazgeçmediğini gösteren tek oyuncuydu. Galatasaray maçında golü attıktan sonra gösterdiği saygı dolu sevinç gösterisi... Bu, Türk Milli Takımı oyuncusunda olağanüstü bulduğum bir özellik. Kendi ülkesini, milletini, yurt dışında nasıl temsil ettiğini göstermiş oldu. Yogayı ilk kez milli takıma getireceğiz, oyuncular bu durumdan memnun. Bunun ardından bir de zihinsel çalışma yapmak üzere koçlarla çalışacağız. Burada oyuncuların kendilerini değerlendirmeleri ve takım ruhuna dair ilk adımları atmak için bu koçla çalışacağız" dedi.

"Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin başarısındaki ana aktörlerden"

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun milli takımda yer almasına değinen Stefan Kuntz, "Ferdi bize taktik varyasyon imkanı sağlıyor. Hem sağ bek hem sol bek oynayabiliyor ve ilerisinde de oynuyor. Almanya'da 21 yaş altı milli takım maçlarında o mevkide oynarken izlemiştim. Sezonun son döneminde Fenerbahçe'de en iyi oyunculardan biriydi. Fenerbahçe'nin bu kadar başarı tamamlamasındaki ana aktörlerden birisiydi" ifadelerini kullandı.

"Her oyuncu için milli takım kapısı açık"

Milli kadroda yer almayan oyuncularla alakalı da açıklamalarda bulunan Stefan Kuntz, "Bir sorunuz varsa kapım size açık. Benim görevlerinden birisi sorulara cevap vermek. Tüm takım başkanlarının, oyuncuları için kendilerini ifade etmelerini anlıyorum. Bunun ne şekilde yapıldığı konusunda anlaşmamız lazım. Karşılıklı saygıyı yitirmeden iletişim kurmamız gerekiyor. Eğer doğru bir düzeyde iletişim kurmayı başarırsak her zaman iyi sonuç çıkacaktır. Burada ithamların ifade ediliş biçimleri mutlu etmedi. Bizim antrenör ekibimizin içerisinde iki tane, üst düzey takımları çalıştırmış, sertifikalı antrenörlerimiz var. Hepsi benimle aynı seviyede duruyor. Orkun Kökçü, Konferans Ligi'nde finalde oynadı. Hakan, Doğukan ve Salih var. Burası oldukça çok sayıda olduğumuz mevkii. İrfan Can ve Emre Mor'un mevkilerinde de oyuncular var. Bunu Emre Mor'un üzerinden yürütmek istemem. Bu genç oyuncu için milli takım kapısını açık tutmak istiyorum. İrfan Can için de aynısı geçerli. Bu genç oyuncuların üzerinden bu soruya cevap vermeyeceğim" şeklinde konuştu.

Stefan Kuntz: Her oyuncu için milli takım kapısı açık -3-
Stefan Kuntz: Her oyuncu için milli takım kapısı açık -3-
Stefan Kuntz: Her oyuncu için milli takım kapısı açık -3-
Stefan Kuntz: Her oyuncu için milli takım kapısı açık -3-
Stefan Kuntz: Her oyuncu için milli takım kapısı açık -3-
Stefan Kuntz: Her oyuncu için milli takım kapısı açık -3-
Stefan Kuntz: Her oyuncu için milli takım kapısı açık -3-
Stefan Kuntz: Her oyuncu için milli takım kapısı açık -3-
Stefan Kuntz: Her oyuncu için milli takım kapısı açık -3-
Stefan Kuntz: Her oyuncu için milli takım kapısı açık -3-
Stefan Kuntz: Her oyuncu için milli takım kapısı açık -3-
Stefan Kuntz: Her oyuncu için milli takım kapısı açık -3-
Stefan Kuntz: Her oyuncu için milli takım kapısı açık -3-
Stefan Kuntz: Her oyuncu için milli takım kapısı açık -3-
Stefan Kuntz: Her oyuncu için milli takım kapısı açık -3-

YORUMLAR
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Salihli'den hentbol milli takım kampına 4 oyuncu Salihli'den hentbol milli takım kampına 4 oyuncu Stefan Kuntz'dan Mert Hakan, İrfan Can ve Emre Mor açıklaması Stefan Kuntz'dan Mert Hakan, İrfan Can ve Emre Mor açıklaması
Kaynak: İHA

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