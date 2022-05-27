A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası için ter döküyor - Son Dakika
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası için ter döküyor

27.05.2022 10:23
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası için ter döküyor

Bolu'da Avrupa şampiyonası için hazırlık kampına giren A Milli Kadın Basketbol Takımı, kürsüde yer alma adına ter döküyor.

Bolu'da Avrupa şampiyonası için hazırlık kampına giren A Milli Kadın Basketbol Takımı, kürsüde yer alma adına ter döküyor.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarını sürdürmek amacıyla Bolu'da kampa girdi. Dün akşam saatlerinde kamp hazırlıklarına Antrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde başlayan sporcular, günde çift antrenmanla şampiyonada yer alabilmek için 1 hafta boyunca çalışmalarına devam edecek.

Şenyürek: "İlk hedef elemeleri geçmek"

"Öncelikle kasım ve şubat elemeleri var ama sonrasında hedef 2023 Avrupa Kadınlar Şampiyonası'na gitmek" diyen milli takımın başarılı oyuncusu Tilbe Şenyürek, şöyle devam etti:

"O yüzden güzel ve enerjik genç bir kadroyla güzel bir kamp süreci olacağını düşünüyorum. Bu yıl Dünya şampiyonasına katılamadığımız için çok üzgünüz. Hedef tabii ki öncelikle elemeleri sağlıklı bir şekilde geçip Avrupa şampiyonasına girebilmek, ardından kürsüde yer almak. Türk Milli Takım'ının hedefi hiçbir organizasyonu kaçırmadan orada ülkemizi temsil etmek. Uzun zamandır kürsüde bulunamıyoruz. Dünya kupasına katılamadık. Bu kaçırdığımız şeyleri telafi edip yeni ekip ve genç bir jenerasyonla özlenen ve hak ettiği yerlerde olması gereken Türkiye'yi, kürsüye ve şampiyonluklara götürmek istiyoruz."

Uzun: "Güzel işler başarmak istiyoruz"

Geçtiğimiz sene Avrupa şampiyonasını istedikleri gibi sonuçlandıramadıklarını belirten Sevgi Uzun, "Geçen sene istediğimiz bir Avrupa şampiyonası geçirmedik. İstediğimiz derecede sonuçlandıramadık. Güzel bir kimya oluşturup önümüzdeki sene güzel işler başarmak istiyoruz. Büyük hedeflerimiz var. Bu süreci genç bir takımla geçiriyoruz ama bize eklenecek arkadaşlarımız olacak. Eğer istediğimiz şeyleri sahaya yansıtırsak başarı elde edebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Onar: "Kadınlar her şeyi yapabilecek güçteler"

Alperi Onar ise şu cümlelere yer verdi:

"Hedefimiz her zaman kürsüye çıkmak. Umarım önümüzdeki sene Avrupa şampiyonasında bunu başarırız. Kadınlar cesaretli olmalı ve istedikleri şeyleri yapmalı. Kadınlar dünyanın her yerinde her şeyi yapabilecek güçteler. Umarım biz de genç kızlara örnek oluyoruzdur. Onların da böyle hedefleri ve idealleri olması çok güzel bir şey." - BOLU

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası için ter döküyor
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası için ter döküyor
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası için ter döküyor
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası için ter döküyor
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası için ter döküyor
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası için ter döküyor
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası için ter döküyor
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası için ter döküyor

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Kaynak: İHA

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası, Milli, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası için ter döküyor - Son Dakika


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