A Milli Kadın Basketbol Takımı, Bolu'da kampa girecek - Son Dakika
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Bolu'da kampa girecek

17.05.2022 13:13
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Bolu'da kampa girecek

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklar kapsamında Bolu'da kamp çalışması gerçekleştirecek.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklar kapsamında Bolu'da kamp çalışması gerçekleştirecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 26 Mayıs Perşembe günü Bolu'daki çalışmalarına başlayacak. Millilerin hazırlık kampı, 20 Haziran Pazartesi gününe kadar sürecek.

Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetimindeki A Milli Takım'ın Bolu'daki kamp kadrosuna şu oyuncular dahil edildi:

Melek Uzunoğlu, İlayda Güner (Beşiktaş HDI Sigorta), Ayşe Cora, Tilbe Şenyürek, Hatice Pelin Gülçelik (BOTAŞ), Duygu Özen (Bursa Büyükşehir Belediyespor), İnci Güçlü (Çankaya Üniversitesi), Sinem Ataş, Feride Şevval Akalan (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Şerife Alperi Onar (Fenerbahçe Safiport), Merve Aydın, Sude Yılmaz (Galatasaray), Meltem Yıldızhan (Nesibe Aydın), Gökşen Fitik, Sevgi Uzun (OGM Ormanspor), Derin Erdoğan (Arizona Wildcats), Zeynep Şevval Gül (Saint Louis Billikens).

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda yer alan milli takım; Polonya, Slovenya ve Arnavutluk ile mücadele ediyor. Gruptaki ilk 2 maçını kazanan ay-yıldızlı ekip, ilk sırada yer alıyor.

Elemelerin ilk maçında Slovenya'yı deplasmanda 78-62 yenen milli takım, ikinci karşılaşmada ise Polonya'yı Kocaeli'de 52-41 mağlup etti. Milliler, 24 Kasım'da Arnavutluk, 27 Kasım'da ise Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

Elemelerde 8'i dörtlü, 2'si ise üçlü olmak üzere 10 grupta 38 takım yer alıyor. Ev sahibi ülkeler İsrail ve Slovenya'nın doğrudan katılacağı organizasyonda 10 grup birincisi ve 4 en iyi grup ikincisi de yer alacak. Dört takımın yer aldığı gruplarda sonuncu takımla yapılan maçların sonucu dikkate alınmayacak.

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası, basketbol, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı, Bolu'da kampa girecek - Son Dakika


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