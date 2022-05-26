SPOR A Milli Kadın Basketbol Takımının hedefi Avrupa'da başarı - Son Dakika
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SPOR A Milli Kadın Basketbol Takımının hedefi Avrupa'da başarı

26.05.2022 21:17

SPOR A Milli Kadın Basketbol Takımının hedefi Avrupa'da başarıMurat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) - Bolu'da kamp çalışmalarına başlayan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, "Dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda Avrupa'nın en üstünde mücadele edecek milli takımı tekrar...

SPOR A Milli Kadın Basketbol Takımının hedefi Avrupa'da başarı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) - Bolu'da kamp çalışmalarına başlayan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, "Dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda Avrupa'nın en üstünde mücadele edecek milli takımı tekrar ortaya çıkarmak için bu hazırlıklara başladık" dedi.

2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası öncesi grup maçları için çalışmalarını sürdüren Türkiye A Milli Kadın Basketbol takımının Bolu kampı başladı. Öğle saatlerinde Bolu Dağı'nda bir otele yerleşen A Milliler, akşam saatlerinde de ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından sporcular, taktik çalışma yaptı. Milliler, 1 hafta boyunca günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

HEDEF AVRUPA'DA BAŞARI

Türkiye Kadın Basketbol A Milli Takımı'nın başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, hedeflerinin milli takımı eskisi gibi Avrupa sahnesinde başarı gösteren bir takım yapmak olduğunu belirterek, "Hem Ümit Milli takımda oynayan oyuncularımız, hem ligde formda olan oyuncularımız, hem de görmek istediğimiz yeni oyuncularla birlikte kampımıza başlıyoruz. Milli takım havuzu içerisinde buraya çağırmadığımız ama yeteneklerinden emin olduğumuz çok özel oyuncularımız da var. İnşallah takımımızı yine eskisi gibi Avrupa sahnesinde kürsü mücadelesi veren bir takım yapmak için kampa başlangıç yaptık. 1 hafta burada çalıştıktan sonra İstanbul'a döneceğiz. Antrenmanlarımızda hücum ve savunma sistemlerimizi gözden geçirdikten sonra Sırbistan'a gideceğiz. Arkasından İstanbul'da bir-iki gün geçirdikten sonra Japonya ile ikili temasa geçeceğiz. Temel hedefimiz buradaki hazırlık kampında tekrardan Avrupa arenasında çıkış yapan bir kadın milli takımının izlerinin, temellerini ortaya çıkarmak. Oyuncu gruplarımıza çok güveniyoruz. Hem burada olan hem de dışarıda kalanlarla güçlü bir milli takım havuzu olduğuna inanıyoruz. Dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda Avrupa'nın en üstünde mücadele edecek milli takımı tekrar ortaya çıkarmak için bu hazırlıklara başladık" diye konuştu.

"2023 AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI İÇİN ÖNEMLİ BİR HAZIRLIK KAMPI"

Türkiye Kadın Basketbol A Milli Takımı'nın menajeri Yasemin Horasan da iyi bir kamp dönemi geçirmeyi planladıklarını ifade ederek, "Şu anda mevcut sporcumuz 14 kişi. U-20 takımımız da bizimle beraber. Daha gençlerin entegre olduğu, bizim takımımızın tecrübeli oyuncularımıza eklenebilecek, entegre edebileceğimiz, adımlarımızı nasıl atabileceğimizi hedeflediğimiz bir kamp dönemi geçecek. Bugün yeni başlıyoruz. Umuyoruz ki, sağlıklı, hedefli, başarılı bir kamp dönemi geçer. Sporcu ve antrenör ekibimiz çok hevesli ve motive durumdalar. 2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na gitmek adına önemli bir hazırlık kampını bitirmiş oluruz." diye konuştu.

SPOR A Milli Kadın Basketbol Takımının hedefi Avrupa'da başarı
SPOR A Milli Kadın Basketbol Takımının hedefi Avrupa'da başarı
SPOR A Milli Kadın Basketbol Takımının hedefi Avrupa'da başarı
SPOR A Milli Kadın Basketbol Takımının hedefi Avrupa'da başarı
SPOR A Milli Kadın Basketbol Takımının hedefi Avrupa'da başarı
SPOR A Milli Kadın Basketbol Takımının hedefi Avrupa'da başarı
SPOR A Milli Kadın Basketbol Takımının hedefi Avrupa'da başarı
SPOR A Milli Kadın Basketbol Takımının hedefi Avrupa'da başarı
SPOR A Milli Kadın Basketbol Takımının hedefi Avrupa'da başarı
SPOR A Milli Kadın Basketbol Takımının hedefi Avrupa'da başarı
SPOR A Milli Kadın Basketbol Takımının hedefi Avrupa'da başarı
SPOR A Milli Kadın Basketbol Takımının hedefi Avrupa'da başarı

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A Milli Kadın Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı A Milli Kadın Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Bolu kampı başladı A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Bolu kampı başladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor SPOR A Milli Kadın Basketbol Takımının hedefi Avrupa'da başarı - Son Dakika


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