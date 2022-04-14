A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Buceschi, oyuncularına güveniyor Açıklaması - Son Dakika
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A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Buceschi, oyuncularına güveniyor Açıklaması

14.04.2022 19:34
A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Buceschi, oyuncularına güveniyor Açıklaması

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta Sırbistan ve İsveç'le oynayacakları maçlar öncesi oyuncularına güveniyor.

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta Sırbistan ve İsveç'le oynayacakları maçlar öncesi oyuncularına güveniyor.

Ankara THF Spor Kompleksi'nde kamp çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlı ekibin başantrenörü Buceschi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Buceschi, dün başladıkları kampı 17 Nisan'a kadar Ankara'da sürdüreceklerini ve Kastamonu'ya sakat oyuncuların da iyileşmesiyle tam takım gitmeyi düşündüklerini belirterek, "Kampta benim dönemimde çağırdığım 6 yeni oyuncu var. Çok genç bir oyuncumuz da var, Tuana Akman. Henüz 18 yaşında bile değil, o da kampta. Türk kadın hentbolunun geleceğiyle ilgili adım adım hedeflerimize gitmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kastamonu'da 20 Nisan'da Sırbistan ve 23 Nisan'da da deplasmanda İsveç'le gruptaki son maçları oynayacaklarını dile getiren Buceschi, "Sırbistan ve İsveç'le çok zor iki maç oynayacağız. Biz Kastamonu'da Sırbistan'a karşı en iyi mücadelemizi verip galip gelmeye çalışacağız. En kötü 1 puan almalıyız. Matematiksel olarak Avrupa Şampiyonası'na katılma şansımız var. Önümüzdeki iki maçı da kazanmayı arzu ediyoruz. Adım adım hedeflerimize ulaşmalıyız." ifadelerini kullandı.

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Sırbistan, Hentbol, İsveç, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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