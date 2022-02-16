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A Milli Kadın Hentbol Takımı, İzlanda maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

A Milli Kadın Hentbol Takımı, İzlanda maçı hazırlıklarına başladı

16.02.2022 12:02
A Milli Kadın Hentbol Takımı, İzlanda maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri kapsamında karşılaşacağı İzlanda maçı öncesinde Kastamonu'da kampa girdi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri kapsamında karşılaşacağı İzlanda maçı öncesinde Kastamonu'da kampa girdi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2 Mart Çarşamba günü 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri kapsamında İzlanda'yı Kastamonu'da ağırlayacak. Kastamonu Merkez Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. A Milli Kadın Hentbol Takımı, bu maçın ardından 6 Mart Pazar günü gruptaki dördüncü maçında deplasmanda yine İzlanda ile karşılaşacak.

Milliler, İzlanda karşılaşmaları için Kastamonu'da kampa girdi. Milli takımın hazırlıkları 1 Mart'a kadar sürecek. İlk etapta 14 oyuncunun katıldığı kampa ilerleyen günlerde 17 oyuncu daha katılacak. Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda hazırlıklarını sürdürecek olan A Milli Kadın Hentbol Takımı, kamp sürecinde hem rakip takımları analiz edecek hem de oyuncuların birbirleriyle kaynaşması sağlanacak.

"Sırbistan ile ikinci sıra için mücadele edeceğiz"

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın başında ilk maçına çıkacak olan Rumen Antrenör Costica Buceschi, "Hem benim için hem de birçok insan için yeni bir deneyim olacak. Hepimizin elimizden gelenin en iyisini yapacağını umut ediyorum. Özellikle de İzlanda'ya karşı çok önemli bir maç oynayacağız. Açıkçası şimdilik takımın ilk izlenimine ve görünüşüne bakılarak bir şey söylemem mümkün değil. Çünkü takımın başına daha yeni geldim, kızların birçoğunu tanımıyorum. Elbette Kastamonu'dan tanıdığım oyuncular var fakat şu anda takımın durumu için kesin bir şey söylemek zor. Ama önümüzdeki hafta takımın geri kalanı özellikle her oyuncu takımımıza katıldığı zaman çok daha iyi bir izlenime sahip olacağımı düşünüyorum" dedi.

İlk olarak kampa fiziksel testler ile başlayacaklarını söyleyen Buceschi, "Önümüzdeki günler için fiziksel testlerde bulunacağız. Sonraki hafta takımımızın diğer oyuncuları da gelerek tamamlandığında fiziksel ve sağlık testlerine devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

A Milli Kadın Hentbol Takımı, İzlanda maçı hazırlıklarına başladı
A Milli Kadın Hentbol Takımı, İzlanda maçı hazırlıklarına başladı
A Milli Kadın Hentbol Takımı, İzlanda maçı hazırlıklarına başladı
A Milli Kadın Hentbol Takımı, İzlanda maçı hazırlıklarına başladı
A Milli Kadın Hentbol Takımı, İzlanda maçı hazırlıklarına başladı
A Milli Kadın Hentbol Takımı, İzlanda maçı hazırlıklarına başladı

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Kastamonu, İzlanda, Hentbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Hentbol Takımı, İzlanda maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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