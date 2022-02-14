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A Milli Kadın Hentbol Takımı yarın Kastamonu'da kampa girecek - Son Dakika

A Milli Kadın Hentbol Takımı yarın Kastamonu'da kampa girecek

14.02.2022 10:30
A Milli Kadın Hentbol Takımı yarın Kastamonu'da kampa girecek

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta 2 ve 6 Mart'ta İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesi yarın Kastamonu'da kampa girecek.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta 2 ve 6 Mart'ta İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesi yarın Kastamonu'da kampa girecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, İzlanda maçlarının hazırlıkları kapsamında 15 Şubat-1 Mart tarihlerinde Kastamonu'da kamp yapacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2 Mart Çarşamba günü gruptaki üçüncü maçında İzlanda ile Kastamonu'daki Merkez Spor Salonu'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçını ise 6 Mart Pazar günü deplasmanda yine İzlanda ile yapacak. İzlanda'nın Hafnarfjordur kentindeki Ithrottamidstod Hauka Asvellir Salonu'ndaki karşılaşma ise TSİ 19.00'da başlayacak.

Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki milli takımın kampına şu isimler davet edildi:

Kaleciler: Sevilay İmamoğlu (Yalıkavak), Merve Durdu (Kastamonu Belediyespor), Sude Karademir (Üsküdar Belediyespor), Kevser Bektaş (Aksaray Belediyespor).

Orta oyun kurucular: Yeliz Özel, Sibel Kıcıroğlu (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Yasemin Şahin (Yalıkavak), Serpil İskenderoğlu (Kastamonu Belediyespor), Betül Karaaslan (Yenimahalle Belediyespor), Yağmur Özler (Üsküdar Belediyespor).

Sol oyun kurucular: Aslı İskit (Thüringer), Neslihan Çalışkan (Kastamonu Belediyespor), Sinem Vatan (Anadolu Üniversitesi), Diğdem Hoşgör (Yalıkavak), Betül Yılmaz (Kastamonu Belediyespor).

Sağ oyun kurucular: Fatma Küçükyıldız (Borussia Dortmund), Merve Özbolluk (Üsküdar Belediyespor), Beyza Karaçam (Yenimahalle Belediyespor), Döne Gül Bozdoğan (Konyaaltı Belediyespor), Ece Sözmen (İzmir Büyükşehir Belediyespor).

Sağ kanat oyuncuları: Yasemin Özgür (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Nurşah Sancak (Yalıkavak), Beyza İrem Türkoğlu (Esbjerg).

Sol kanat oyuncuları: Elif Sıla Aydın (Kastamonu Belediyespor), Ümmügülsüm Bedel (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Fatmagül Sakızcan (Yalıkavak).

Pivotlar: Nurceren Göktepe, Ceren Demirçelen, Cansu Akalın (Kastamonu Belediyespor), Buket Yılmaz (Yalıkavak), Melike Kasapoğlu (Mudanya Belediyespor).

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Kastamonu, Hentbol, Milli, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Hentbol Takımı yarın Kastamonu'da kampa girecek - Son Dakika Spor


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