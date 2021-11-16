A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda kritik öneme sahip maçta Karadağ'la karşılaşıyor. Karşılaşmaya tutuk başlayan Ay-Yıldızlı ekip 4. dakikada geriye düşse de beraberliği yakalamayı başardı.
22. dakikada Abdülkadir Ömür'ün enfes pasında Kerem Aktürkoğlu fileleri havalandırdı. 23 yaşındaki yıldız futbolcu, A Milli Takım formasıyla ilk deplasman golünü Karadağ'a atan Kerem Aktürkoğlu, aynı zamanda ilk kez üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşadı.
Son Dakika › Spor › A Milli Takım'a nefes olmaya devam ediyor! Kerem Aktürkoğlu bir kez daha Türkiye'nin yüzünü güldürdü - Son Dakika Spor