A Milli Takım Belarus\'ta

Belarus'ta 12-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Alexandre Medved Turnuvası'nda serbest stil kategorisinde yer alan sporcular ve antrenörler, Minsk kentine gitti.
Uluslararası Alexandre Medved Turnuvası'nda yer alacak A Milli Takım kafilesi şöyle:
Sporcular
1 - Muhammed Karavuş (57 kg)
2 - Emrah Ormanoğlu (61 kg)
3 - Cabbar Duyum (65 kg)
4 - Haydar Yavuz (70 kg)
5 - Fazlı Eryılmaz (74 kg)
6 - Osman Göçen (86 kg)
Antrenörler
Isak Irbaikhanov
Servet Coşkun - İSTANBUL
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