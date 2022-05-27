A Milli Takım'da Umut Bozok kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
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A Milli Takım'da Umut Bozok kadrodan çıkarıldı

27.05.2022 16:43
A Milli Takım'da Umut Bozok kadrodan çıkarıldı

Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Geride kalan sezonda attığı 20 golle Kasımpaşa formasıyla gol krallığı yaşayan Umut Bozok, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in son haftasında kulübüyle çıktığı müsabaka sırasında arka adalesinde sakatlık yaşayan futbolcunun MR tetkiklerini değerlendiren A Milli Takım Sağlık Heyeti, Umut'un tedavisinin UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları sürecinde tamamlanmayacağını tespit etti. Bu gelişme üzerine, milli oyuncumuz aday kadrodan çıkarıldı" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım'da Umut Bozok kadrodan çıkarıldı - Son Dakika


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