ABD'li yıldızdan oruç sorusuna cevap: "Bu Allah ile olan bir yolculuk" - Son Dakika
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ABD'li yıldızdan oruç sorusuna cevap: "Bu Allah ile olan bir yolculuk"

13.04.2022 15:13
ABD'li yıldızdan oruç sorusuna cevap: "Bu Allah ile olan bir yolculuk"

NBA'de Brooklyn Nets'in Cleveland Cavaliers'ı 115-108 mağlup ederek play-off'a kaldığı maçta 34 sayı ile galibiyette büyük rol oynayan ABD'li basketbolcu Kyrie Irving, oruç tutmasıyla ilgili olarak, "Bu Allah ile olan bir yolculuk. Ben bu yolculukta yalnız değilim. İnancımla yürüyorum.

NBA'de Brooklyn Nets'in Cleveland Cavaliers'ı 115-108 mağlup ederek play-off'a kaldığı maçta 34 sayı ile galibiyette büyük rol oynayan ABD'li basketbolcu Kyrie Irving, oruç tutmasıyla ilgili olarak, "Bu Allah ile olan bir yolculuk. Ben bu yolculukta yalnız değilim. İnancımla yürüyorum. Allah'ın bana bahşettiği yetenekleri sergileyebildiğim için minnettarım" dedi.

NBA'de Doğu Konferansı play-in karşılaşmasında lig 7.'si Brooklyn Nets, evinde mücadele ettiği 8. sıradaki Cleveland Cavaliers'ı 115-108'lik skorla geçerek play-off'lara kaldı. Net's play-off'ta Boston Celtics ile rakip oldu.

Brooklyn Nets'te galibiyette büyük rol oynayan ABD'li yıldız basketbolcu Kyrie Irving, 34 sayı ve 12 asist ile oynadı. Müslüman sporcu, maçlara oruç tutarak çıktığını daha önce açıklamıştı. Cleveland maçının ardından oruçluyken nasıl 34 sayı attığının sorulması üzerine Irving, "Bu Allah ile olan bir yolculuk. Ben bu yolculukta yalnız değilim. Dünyanın dört bir yanında, benim gibi oruç tutan kardeşlerim var. Dualarımız ve düşüncelerimiz kutsal. Yani demek istediğim Allah benim içimde, senin içinde, Allah hepimizin içinde. İnancımla yürüyorum. Önemli olan bu. Böyle bir salonda, bunu yapma fırsatına sahibim. Allah'ın bana bahşettiği yetenekleri sergileyebildiğim için minnettarım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Brooklyn Nets, Cleveland, Mevla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ABD'li yıldızdan oruç sorusuna cevap: 'Bu Allah ile olan bir yolculuk' - Son Dakika


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